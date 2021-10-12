В «Спартаке» рассказали о характере травмы Умярова
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«Наиль Умяров получил повреждение в молодёжной сборной России. После углублённого обследования будут понятны характер травмы и сроки восстановления», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2023 года с командой Литвы (3:0).
Умяров прихрамывая покинул поле на 64-й минуте. Вместо него вышел Тимур Сулейманов.
Ранее сообщалось, что Россия разгромила Литву в отборе на молодёжный Евро-2023 по футболу.