В «Спартаке» рассказали о характере травмы Умярова

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о характере травмы полузащитника столичной команды Наиля Умярова.

«Наиль Умяров получил повреждение в молодёжной сборной России. После углублённого обследования будут понятны характер травмы и сроки восстановления», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2023 года с командой Литвы (3:0).

Умяров прихрамывая покинул поле на 64-й минуте. Вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Литву в отборе на молодёжный Евро-2023 по футболу.