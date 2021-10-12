Россия разгромила Литву в отборе на молодёжный Евро-2023 по футболу

Молодёжная сборная России с крупным счётом переиграла команду Литвы в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года.

Игра группы 3, которая прошла в Литве, завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

В составе сборной России дубль оформил Константин Тюкавин (65-я и 71-я минуты). Также мяч в собственные ворота забил Каролис Узела (67-я).

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение. Игрок прихрамывая покинул поле на 64-й минуте. Вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Сборная России (9 очков) занимает второе место в турнирной таблице группы С. Литва (3) идёт на пятом месте. Возглавляет группу Испания (9).

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