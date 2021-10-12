Червиченко рассказал, сколько стоит московский «Спартак»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, сколько сейчас стоит столичный клуб.
Червиченко рассказал, сколько стоит московский «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Адекватная цена клуба вместе со стадионом — €300 млн. Не больше. Никто и никогда не купит «Спартак» за те деньги, которые за него просит Федун», — цитирует Червиченко Sports.ru.

Червиченко добавил, что он знает несколько бизнесменов, которые готовы приобрести «Спартак» за озвученную сумму.

По его мнению, Леонид Федун богатый человек, поэтому он будет себя чувствовать без клуба гораздо лучше.

Червиченко купил «Спартак» в 2002 году. Через два года контрольный пакет акций приобрёл Федун.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес был признан болельщиками лучшим футболистом столичной команды в сентябре.

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