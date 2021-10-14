Витория: на мой взгляд, у нас фантастическая команда

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как ему работается во главе красно-белых.

«Никаких особенных трудностей в работе я не назову. Постоянное давление — это часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми футболистами приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если же мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!» — сказал Витория в интервью «Спорт-Экспрессу».

После десяти туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 16 очков.

Ранее Витория рассказал, как часто общается с Федуном.