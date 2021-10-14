Витория рассказал, как часто общается с Федуном

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о том, как часто имеет возможность общаться с президентом клуба Леонидом Федуном.

«Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если необходимо — могу пообщаться и с президентом «Спартака». Наше общение в основном проходит с гендиректором, несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, то я связываюсь с президентом. По большому счёту это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторюсь, именно с гендиректором», — сказал Витория в интервью «Спорт-Экспрессу».

После десяти туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 16 очков.

Ранее Орлов заявил, что Витория висит на волоске в «Спартаке».