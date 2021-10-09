Орлов: Витория висит на волоске в «Спартаке»

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
Орлов: Витория висит на волоске в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Витория висит на волоске. Повезло им в Лиге Европы. «Наполи» идёт на первом месте в Италии, а в матче со «Спартаком» Спаллетти что-то не рассчитал. Видимо, забили гол и подумали: «Ну всё, уж этих-то обыграем». Отдельно футболисты «Спартака» умеют играть, но надо выстроить игру. А дадут ли выстроить португальцу? Как долго он продержится? Там такие бурные течения вокруг него! Очень сложно. В чемпионате они пока плохо стоят», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Напомним, Руй Витория возглавил команду летом 2021 года.

Ранее Орлов похвалил Карпина после победы сборной России над Словакией.

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