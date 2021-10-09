Орлов похвалил Карпина после победы сборной России над Словакией

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.

По его мнению, изначально главный тренер национальной команды Валерий Карпин избрал правильную тактику на матч, на первых минутах даже работал высокий прессинг. Потом было достаточно тяжело, но, как считает эксперт, это всё объяснимо подбором исполнителей — у гостей были футболисты гораздо опытнее.

«Главное, чтобы молодые ребята поверили, что можно обыгрывать и словаков, и словенцев. Ну и Карпин молодец. Сумел мотивировать подопечных. Они играли со страстью! Боролись по-настоящему. Люди пишут, что это отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Таково положение в нашем футболе. А чего вы хотели? Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Журналист подчеркнул, что всё должно развиваться постепенно, а благодаря победе над Словакией сделан ещё один шаг вперёд. Кроме того, его не смущает, что россияне гораздо меньше владели мячом, а у самой команды есть перспективы — у футболистов горят глаза, и они борются за каждый мяч.

«Сборная ещё абсолютно не сыграна. Не забывайте ещё и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объём работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо! Да, где-то повезло, но это футбол. А наш вратарь — настоящий гроссмейстер!» — добавил Орлов.

Ранее полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил всех за поддержку после матча со сборной Словакии.