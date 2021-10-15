«Отсиживаться в обороне не будут»: Колыванов о тактике «Динамо» в дерби, возвращении Шунина, травмах Макарова и Захаряна

Сандро Шварц и Руй Витория не станут давать своим подопечным установку отсиживаться в обороне в центральном матче 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Такое мнение высказал российский тренер Игорь Колыванов. По его мнению, чем быстрее будет открыт счёт, тем интереснее получится само дерби. Специалист также считает, что Антон Шунин должен занять место в воротах «Динамо», несмотря на хорошую игру Игоря Лещука в последних турах, выразил уверенность в том, что Арсен Захарян и Денис Макаров восстановятся после травм и выйдут на поле, и не исключил, что «Спартак» предпримет попытку усилить давление на флангах.

— «Спартак» и «Динамо» в нынешнем сезоне выглядят наиболее эффективно, когда действуют вторым номером, используя свободное пространство при переходах из обороны в атаку. Значит ли это, что обе команды в дерби не будут стремиться забирать инициативу в свои руки?

— «Динамо» как раз больше играет в атакующий футбол. Да и «Спартак» раньше пытался действовать с позиции силы, но старт сезона получился не слишком удачным. Бело-голубые не изменяют себе с приходом Сандро Шварца. Немец доверился молодым, и они не боятся играть, хотя где-то им не хватает опыта и не всё из задуманного получается. Думаю, в любом случае нас ждёт красивое противостояние. Во многом это связано и с тем, что в составе соперников есть немало высококлассных футболистов, которые сильны именно в созидании. Да и оба тренера, на мой взгляд, стремятся привить своим подопечным современный атакующий футбол. Давать установку отсиживаться в обороне они просто не станут. Это в прошлом сезоне «Спартак» при Доменико Тедеско делал ставку на прессинг и быстрый выход из обороны. Красно-белые тогда больше ориентировались на результат.

— Тогда почему «Динамо» проще играть с грандами, чем с середняками и аутсайдерами, которые закрываются всей командой на своей половине поля?

— Всем тяжело взламывать насыщенную оборону соперника, когда тот думает только о том, как бы не пропустить. Но у бело-голубых и в линии атаки, и в полузащите собраны классные исполнители, которые способны обыграть любого в РПЛ один в один и нестандартно мыслят. В принципе, то же касается «Спартака». Неслучайно сегодня многие команды делают ставку на расстановку с пятью защитниками. Чтобы взломать оборону противника, необходимо действовать чуть быстрее и обеспечивать качественные передачи с флангов. А когда одна из команд пропускает, она перестраивается и идёт вперёд. Поэтому чем быстрее в дерби будет открыт счёт, тем интереснее получится встреча.

— В последних трёх матчах РПЛ место на последнем рубеже «Динамо» занимал Игорь Лещук — сначала из-за травмы Антона Шунина, потом по решению тренера. Он заслужил место в старте и на дерби? Или на столь важную игру следует выпустить гораздо более опытного Шунина?

— Сложный вопрос, ведь Лещук достаточно уверенно провёл те несколько встреч, в которых появлялся на поле. Однако первым номером коллектива остаётся Шунин, поэтому, по моему мнению, именно он должен оказаться в стартовом составе на дерби, если полностью восстановился.

— Арсен Захарян приехал в сборную России с травмой, а Денис Макаров вовсе покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Понятно, что оба могли успеть восстановиться и залечить болячки, но стоит ли тренерскому штабу бело-голубых рисковать в дерби?

— Конечно, печально, что оба испытывают проблемы со здоровьем. С другой стороны, если Захарян получил простой ушиб, это совсем не страшно, за несколько дней всё пройдёт. Арсен спокойно должен восстановиться к дерби. То же самое касается Макарова. Если не ошибаюсь, он отбыл из расположения сборной просто потому, что не мог принять участия по медицинским показаниям в конкретном матче. Сейчас время прийти в себя у него было. Повторюсь, ребята ещё молодые, и такие мелкие болячки способны не замечать.

— Может ли исход противостояния решиться на флангах? Ведь у «Спартака» даже с учётом травмы Квинси Промеса там могут сыграть Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев. Плюс регулярно подключаются вперёд Айртон и Виктор Мозес, тогда как Макаров и Захарян не всегда успевают вернуться назад.

— В стане соперника собраны очень качественные футболисты. Другое дело, старт сезона показал, что команда находится в откровенно разобранном состоянии. Но по последним матчам было видно: «Спартак» стал набирать форму. С момента начала чемпионата прошло уже два с половиной месяца, и пора демонстрировать ту игру, на которую подопечные Витории способны и которую ждут от них болельщики. Поэтому я совсем не удивлюсь, если хозяева в какой-то момент действительно начнут нагружать фланги.

Что касается Захаряна и Макарова, то вы правы: эти игроки больше нацелены на созидание и не всегда участвуют в разрушении. Но для этого есть другие люди. В первую очередь я говорю об опорниках, которые обязаны страховать крайних защитников. На мой взгляд, это у «Динамо» получается. Бело-голубые в принципе стараются действовать высоко. Первые 10—15 минут они выжидают, а затем вступают в прессинг уже на чужой половине. Поэтому многое будет зависеть от их физического состояния.

— Схема с одним нападающим. Хватит ли этого с учётом расстановки «Спартака» в последних матчах с пятью защитниками?

— Не совсем правильно говорить об одном нападающем, когда есть Захарян и Макаров на флангах. Не думаю, что Шварц рискнёт поменять схему перед дерби, чтобы удивить соперника. Всё-таки его подопечные привыкли к прежней расстановке, каждый чётко знает свой манёвр в её рамках. Динамовцы прекрасно понимают, чего они хотят. Они пытаются действовать высоко и демонстрировать атакующий футбол.

— Станет ли дополнительным фактором для тренера при выборе состава дубль Константина Тюкавина за молодёжную сборную?

— Здорово, что ему наконец удалось забить хотя бы за национальную команду. Ведь сухая серия форварда в РПЛ насчитывает уже пять встреч. Тюкавину не хватает стабильности. К сожалению, молодёжи это свойственно: один матч проводят здорово, а в следующем теряются. Но игра в молодёжке и в «Динамо» — две разные вещи. Там ещё несколько юношеский футбол. Посмотрим, даст ли Шварц шанс Константину или продолжить доверять Вячеславу Грулёву.

— То, что Даниил Фомин великолепно провёл матч со Словенией в составе сборной России, может дополнительно мотивировать его на дерби?

— Однозначно, ведь он вернулся из расположения национальной команды в прекрасном настроении. Более того, человеку удалось пробиться в основной состав. На положительных эмоциях он способен прекрасно провести дерби со «Спартаком». Я считаю, Фомин на данный момент является одним из лучших футболистов РПЛ на своей позиции. В «Динамо» Даниил играет большую роль, особенно в центральной зоне.

— В последних встречах Сергей Паршивлюк не получает места в основе. Имеет ли смысл тренеру дать ему шанс в дерби со «Спартаком», учитывая красно-белое прошлое?

— Для каждого человека матч с бывшей командой — особенный. Сергей — опытный разумный футболист, который способен закрыть правый фланг обороны. Более чем уверен, если Паршивлюк выйдет на поле, для него это станет огромным подспорьем. Поверьте, он постарается напомнить «Спартаку» о своих лучших качествах.