Самедов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими командами.

«Предстоит интересное дерби, обе команды будут бороться за победу. «Динамо» идёт на втором месте. Это говорит о том, что игра будет богата на моменты, но я искренне жду победы красно-белых. «Спартак» должен выиграть», — сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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