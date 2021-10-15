Точилин не считает заслугой Шварца попадание Захаряна и Тюкавина в сборную России

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Бывший тренер московского «Динамо» Александр Точилин считает, что прогресс в карьере молодых футболистов бело-голубых Арсена Захаряна и Константина Тюкавина не связан с работой главного тренера Сандро Шварца.
Точилин не считает заслугой Шварца попадание Захаряна и Тюкавина в сборную России
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«То, что при нём молодёжь стала «выстреливать» и попадать в сборную России, вряд ли связано... Просто такая молодёжь появилась, и они себя проявили. Соответственно, своей игрой они заслужили этот вызов. Говорить о том, что именно при Шварце, — по мне, это просто стечение обстоятельств. Те же Тюкавин и Захарян и так были на подходе. Просто так совпало, что при Шварце они стали больше играть», — приводит слова Точилина «ВсёПроСпорт».

Также бывший наставник команды считает, что динамовцы ещё не готовы к борьбе за чемпионский титул.

«Реально ли московскому «Динамо» побороться за чемпионство? Конкурентом «Зенита» его называют, но последние матчи показали, что, видимо, ещё не совсем готово. Наравне с тем же «Локомотивом», с тем же «Сочи» они могут создать конкуренцию, но, к сожалению, «Зенит» пока всё равно вне конкуренции», — добавил Точилин.

Ранее Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

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