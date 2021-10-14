Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Гисдоле

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о новом наставнике столичного «Локомотива» Маркусе Гисдоле.
Шварц высказался о новом тренере «Локомотива» Гисдоле
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«Я не так хорошо знаю Гисдоля. Но он качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является тот факт, что при нём команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Он достаточно компетентен в своей сфере. У него чёткий почерк. Видимо, этот футбол он и будет прививать своей новой команде», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Напомним, что Гисдоль сменил на посту главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Немецкий специалист работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» с 17 очками расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

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