Шварц: «Спартак» сейчас на ходу

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

«Мы рады предстоящему дерби со «Спартаком»! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом. Неважно, какие результаты были до этого, мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить свои скорости, отдаться полностью этой игре и добиться желаемого результата. «Спартак» сейчас на ходу, в последнюю неделю перед паузой он добился хороших результатов. В матче против «Наполи» они показали качественный футбол, хотя и играли в большинстве. Мы проанализировали и ту встречу, и прошлогодний матч на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получилось. В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл, потому должны поддерживать высокий темп до финального свистка», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован во вратаре «Крыльев Советов» Ломаеве.