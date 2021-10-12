Футболист «Динамо» Варела считает, что в плане инфраструктуры Россия опережает Данию

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Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела сравнил страны и чемпионаты, в которых выступал на протяжении своей футбольной карьеры.
Футболист «Динамо» Варела считает, что в плане инфраструктуры Россия опережает Данию
  • РИА Новости

«Россия более развита, чем Дания. Мне здесь нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры Россия лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере же жизнь была скучная. Однако там клуб решает все вопросы, нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию — тебе сразу телефон, сим-карту, машина стоит, есть квартира. Там я почувствовал жёсткую британскую манеру, это атлетичный быстрый футбол. В Испании больше техники и тактики. В России также много контакта, при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда надо очень много бегать. Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас — в России. Если расставлять чемпионаты по уровню, то на первом месте — Англия, потом Испания, Германия, Россия четвёртая, Дания — пятая, Уругвай на шестом месте. У нас проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, потому многие и уезжают в Европу», — цитирует Варелу Eurosport.

В нынешнем сезоне уругваец провёл десять матчей во всех турнирах, отдав один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Сулейманов не хочет возвращаться в Россию из турецкого «Гиресунспора».

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