СЭ: Сулейманов не хочет возвращаться в Россию из турецкого «Гиресунспора»

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который на данный момент выступает за турецкий «Гиресунспор», не хочет возвращаться на родину.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», целью 21-летнего игрока является Европа. На данный момент он прошёл адаптацию в новой команде и хорошо чувствует себя в Турции. Отмечается, что у него хорошие отношения с партнёрами по клубу.

В нынешнем сезоне он провёл пять матчей за «Гиресунспор» и отметился одной результативной передачей. Вингер является воспитанником «Краснодара».

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с Сулеймановым.