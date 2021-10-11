СЭ: Сулейманов не хочет возвращаться в Россию из турецкого «Гиресунспора»
- @Giresunspor
Как сообщает «Спорт-Экспресс», целью 21-летнего игрока является Европа. На данный момент он прошёл адаптацию в новой команде и хорошо чувствует себя в Турции. Отмечается, что у него хорошие отношения с партнёрами по клубу.
В нынешнем сезоне он провёл пять матчей за «Гиресунспор» и отметился одной результативной передачей. Вингер является воспитанником «Краснодара».
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с Сулеймановым.