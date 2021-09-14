Ледяхов сравнил Захаряна с Сулеймановым

Бывший футболист сборной СССР Игорь Ледяхов провёл параллель между полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном и вингером Магомедом Сулеймановым, который принадлежит «Краснодару».

«Способен ли Арсен выстоять и преодолеть все возможные спады? Думаю, здесь большую роль играет тот факт, что тренер ему доверяет. Тот же Сулейманов в «Краснодаре», когда ему прочили переход в «Боруссию», не имел постоянного места в старте. А Захарян неплохо зарекомендовал себя в том году и теперь является игроком основы. Даже когда у него что-то не получается, Шварц всё равно выпускает его с первых минут. Доверие наставника дорогого стоит, особенно для 18-летнего игрока. Таким образом, у него уже есть много шансов закрепиться на взрослом уровне — и в «Динамо», и в сборной», — сказал Ледяхов RT.

В настоящее время 21-летний Сулейманов выступает за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.

Ранее экс-тренер «Динамо» заявил, что Захарян ещё не состоялся как футболист.