Экс-тренер «Динамо»: Захарян ещё не состоялся как футболист

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна пока нельзя назвать сложившимся футболистом.
Экс-тренер «Динамо»: Захарян ещё не состоялся как футболист
  • © fcdynamo.ru

«Думаю, пока он ещё не состоялся как футболист. Например, последний матч с «Нижним Новгородом» он уже не так ярко провёл. Звёздные спортсмены ведь из кого получаются? Это те, кого природа наградила определёнными качествами, плюс трудолюбие. Как только требования к себе снижаются — на этом всё. Если Арсен ставит задачи, то надо каждую игру стремиться к ним. Тот же Роналду в своём возрасте делает дубль по возвращении в «Манчестер Юнайтед», у него мотивация такая, что он до сих пор один из лучших, если не лучший. И если у Захаряна есть такое же качество, то он способен превратиться в хорошего футболиста. Оптимальные для этого данные у него есть», — сказал Силкин RT.

В текущем сезоне 18-летний Захарян провёл семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее экс-футболист сборной России ответил, подходит ли Захарян испанскому чемпионату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить