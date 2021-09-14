Экс-футболист сборной России ответил, подходит ли Захарян испанскому чемпионату

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Бывший футболист сборной России по футболу считает, что стиль игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна подходит испанскому чемпионату.
Экс-футболист сборной России ответил, подходит ли Захарян испанскому чемпионату
  • © fcdynamo.ru

«Подходит ли Захарян испанскому чемпионату? А почему нет? Он быстрый, быстро принимает решения, действует нестандартно. Есть видение поля. Обладает достаточно хорошими качествами, чтобы вырасти в достойного футболиста. Это даже не подвергается сомнению, но как о состоявшемся игроке о нём говорить пока рано», — сказал Ледяхов RT. 

По неподтверждённой информации, интерес к 18-летнему Захаряну проявляет «Барселона».

Ранее Силкин заявил, что прогресс Захаряна будет зависеть от обстановки в «Динамо».

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