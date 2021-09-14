Экс-футболист сборной России ответил, подходит ли Захарян испанскому чемпионату

Бывший футболист сборной России по футболу считает, что стиль игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна подходит испанскому чемпионату.

«Подходит ли Захарян испанскому чемпионату? А почему нет? Он быстрый, быстро принимает решения, действует нестандартно. Есть видение поля. Обладает достаточно хорошими качествами, чтобы вырасти в достойного футболиста. Это даже не подвергается сомнению, но как о состоявшемся игроке о нём говорить пока рано», — сказал Ледяхов RT.

По неподтверждённой информации, интерес к 18-летнему Захаряну проявляет «Барселона».

Ранее Силкин заявил, что прогресс Захаряна будет зависеть от обстановки в «Динамо».