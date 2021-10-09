Макаров покинул расположение сборной России

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Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Денис Макаров покинул расположение национальной команды.
Макаров покинул расположение сборной России
  • globallookpress.com
  • © Gonzales Photo/Gaston Szerman

«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Казань Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Марибор на стадионе «Людски врт». Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек.

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