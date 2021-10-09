Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов не сможет помочь национальной команде в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

У футболиста перебор жёлтых карточек. Таким образом, он пропустит следующий матч сборной России.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Казань Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Марибор на стадионе «Людски врт». Начало — в 22:45 мск.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.