Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек
У футболиста перебор жёлтых карточек. Таким образом, он пропустит следующий матч сборной России.
Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Казань Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.
Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Марибор на стадионе «Людски врт». Начало — в 22:45 мск.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.