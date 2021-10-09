Карпин: поле в Казани было не самого лучшего качества

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин: поле в Казани было не самого лучшего качества
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Поле было мягкое, не самого лучшего качества, много песка, трава молодая. Но что есть, то есть. Но оно было одинаковым для обеих команд. За такое время невозможно сделать идеальное поле, агрономы постарались сделать всё возможное», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Матч, проходивший в Казани на «Казань Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее Дюков оценил сборную России в матче со Словакией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить