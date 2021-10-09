Карпин: поле в Казани было не самого лучшего качества
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«Поле было мягкое, не самого лучшего качества, много песка, трава молодая. Но что есть, то есть. Но оно было одинаковым для обеих команд. За такое время невозможно сделать идеальное поле, агрономы постарались сделать всё возможное», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Матч, проходивший в Казани на «Казань Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
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