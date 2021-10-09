Дюков оценил сборную России в матче со Словакией

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).
Дюков оценил сборную России в матче со Словакией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы. Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали. Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать», —цитирует Дюкова ТАСС.

Матч, проходивший в Казани на стадионе «Казань Арена», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее российский тренер Рашид Рахимов высказался о матче сборной России со Словакией.

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