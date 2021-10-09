Рахимов: сборная России была немножко похожа на команду, которая находится совсем внизу

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Российский тренер Рашид Рахимов высказался о матче сборной России со Словакией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (1:0).

«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена».

Ранее Уткин высказался о Дзюбе после вымученной победы России над Словакией.

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