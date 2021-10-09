Рахимов: сборная России была немножко похожа на команду, которая находится совсем внизу
«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена».
Ранее Уткин высказался о Дзюбе после вымученной победы России над Словакией.