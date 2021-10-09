Уткин высказался о Дзюбе после вымученной победы России над Словакией

Бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.

«Кстати, вот не кобенься Дзюба — на второй тайм в той роли, которую отписали Заболотному, он бы выглядел куда убедительнее. И эффективнее. Ну, что поделать. Кто не хочет (в любом смысле этого слова) играть за сборную, тот за неё не играет с ещё большей непреклонностью, чем тот, кто играть за неё не может», — написал Уткин в Telegram.

Напомним, что Дзюба попал в расширенный список национальной команды на матчи со сборными Словакии и Словении, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Дзюба никогда не примет вызов в сборную России при Карпине.