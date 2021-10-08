Боярский считает, что Дзюба никогда не примет вызов в сборную России при Карпине
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«В этой ситуации я полностью на стороне Артёма. Мне очень симпатично то, что он не рвётся в лидеры, а считает себя ещё не до конца готовым», — цитирует Боярского Sport24.
По его мнению, это говорит о серьёзном отношении форварда к своему делу. Артист также считает, что игрок в данной ситуации поступает как джентльмен, так как не хамит и не мстит главному тренеру сборной Валерию Карпину, с которым у него имеется конфликт.
«Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную ещё раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвётся на тот же ответ. Дзюба не пойдёт в сборную Карпина», — сказал Боярский.
Кроме того, он назвал ожидаемым то, что некоторые люди стали называть Дзюбу предателем, но 33-летний футболист достаточно опытен, чтобы не отвечать на критику.
Напомним, что Дзюба попал в расширенный список национальной команды на матчи со сборными Словакии и Словении, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил уверенность, что у сборной России по футболу прекрасные шансы на победу над Словакией.