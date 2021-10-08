Семак уверен, что у сборной России по футболу прекрасные шансы на победу над Словакией
- AP
«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков», — цитирует Семака сайт «Зенита».
По его мнению, на данный момент в группе всё складывается вполне нормально для национальной команды. Специалист ожидает хорошего результата в предстоящей игре, а также предположил, что сборная будет набирать ход и в дальнейшем.
«Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — заявил тренер.
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса.