Семак уверен, что у сборной России по футболу прекрасные шансы на победу над Словакией

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поддержал сборную России по футболу перед матчем со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков», — цитирует Семака сайт «Зенита».

По его мнению, на данный момент в группе всё складывается вполне нормально для национальной команды. Специалист ожидает хорошего результата в предстоящей игре, а также предположил, что сборная будет набирать ход и в дальнейшем.

«Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — заявил тренер.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса.