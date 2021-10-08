Семак уверен, что у сборной России по футболу прекрасные шансы на победу над Словакией

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поддержал сборную России по футболу перед матчем со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.
Семак уверен, что у сборной России по футболу прекрасные шансы на победу над Словакией
  • AP

«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков», — цитирует Семака сайт «Зенита».

По его мнению, на данный момент в группе всё складывается вполне нормально для национальной команды. Специалист ожидает хорошего результата в предстоящей игре, а также предположил, что сборная будет набирать ход и в дальнейшем.

«Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — заявил тренер.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса.

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