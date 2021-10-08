Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса
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«Сборная России не может переродиться и играть так, как играют Бельгия, Италия, Испания и Франции. Будут играть так, как и раньше. Может, будут играть в передачу, а не в забросы. Очевидно, что футболисты сейчас находятся в хорошей физической форме. Я был на двух последних турах: игроки хорошо готовы», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».
Он отметил, что ожидает победу сборной России над Словакией.
«Конечно, для нас все соперники трудные: и Мальта, и Финляндия, и Словакия в том числе. У нас пока нет запаса прочности и класса, чтобы мы могли говорить, кто для нас лёгкий соперник, а кто трудный», — сказал он.
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — 21:45 по мск.
Ранее сборная России анонсировала матч со Словакией.