Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира между сборными России и Словакии.
Колосков заявил, что у сборной России нет запаса прочности и класса
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«Сборная России не может переродиться и играть так, как играют Бельгия, Италия, Испания и Франции. Будут играть так, как и раньше. Может, будут играть в передачу, а не в забросы. Очевидно, что футболисты сейчас находятся в хорошей физической форме. Я был на двух последних турах: игроки хорошо готовы», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Он отметил, что ожидает победу сборной России над Словакией.

«Конечно, для нас все соперники трудные: и Мальта, и Финляндия, и Словакия в том числе. У нас пока нет запаса прочности и класса, чтобы мы могли говорить, кто для нас лёгкий соперник, а кто трудный», — сказал он.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — 21:45 по мск.

Ранее сборная России анонсировала матч со Словакией.

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