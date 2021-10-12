Гол Джикии, продление контракта с Карпиным и песня «Валера»: что обсуждали после победы сборной России над Словенией

Сборная России победила Словению со счётом 2:1 в матче отборочного турнира ЧМ-2022. После игры спортсмены и функционеры пребывали в отличном настроении. Защитник Георгий Джикия прокомментировал гол через себя в ворота Яна Облака. Его коллега по амплуа Игорь Дивеев рассказал, какую песню команда спела в раздевалке. Хавбек Далер Кузяев признался, что не вспоминал про поражение сборной в Мариборе в 2009 году. А президент РФС Александр Дюков заявил, что контракт с главным тренером Валерием Карпиным точно будет продлён.

Сборная России в понедельник смогла взять очень важные три очка в матче с командой Словении в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1, а в параллельном матче Хорватия, основной конкурент за выход в финальную стадию турнира, сыграла вничью со Словакией (2:2). Таким образом, сборная России стала лидером группы H и гарантировала себе, как минимум, участие в стыковых матчах. Впереди ещё две встречи отборочного раунда: в ноябре дома состоится матч с Кипром и на выезде — с Хорватией. Хотя основная борьба за выход из группы ещё впереди, игроки сборной России очень эмоционально отреагировали на победу в матче со Словенией.

Как рассказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который на 28-й минуте забил первый мяч в ворота Яна Облака, в раздевалке все футболисты национальной команды были в отличном настроении и включили песню «Валера».

«Карпин пел с нами. Больше ничего не было. Узнали о результате Хорватии уже после игры. Да, мы лидеры группы, но наша задача — первое место. Важнейшие игры и с Кипром, и с Хорватией. Будем готовиться и разбирать соперников», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

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При этом Дивеев признался, что сам попросил замену в матче, так как почувствовал дискомфорт в паху и побоялся усугубить травму. Защитник покинул поле ближе к концу первого тайма минуте, вместо него в игру вошёл футболист «Ростова» Максим Осипенко.

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«Когда я был на поле, игра была более равной, после замены я смотрел со скамейки и все ногти на пальцах сгрыз от волнения. Главное, что выиграли. Да, сегодня забили два центральных защитника, но главное — победа, надо готовиться к следующим матчам», — сказал Дивеев ТАСС.

Ещё одним героем встречи стал защитник Георгий Джикия. Россиянин на 32-й минуте забил мяч в ворота сборной Словении ударом через себя. Футболист был признан лучшим игроком матча.

«Сахар убрал — и пошли удары», — пошутил в своем Instagram боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выложив фото Джикии в кофейне.

Сразу после встречи со Словенией в эфире «Матч ТВ» защитник «Спартака» признался, что такие удары никогда не отрабатывал. Его основной задачей было просто попасть по мячу, а ещё лучше — в ворота.

«Сложная траектория, но не более того... Мы ждали, что будет много борьбы. Словении нужна была победа, как и нам. Хочу отметить Осипенко и Чистякова... Все молодцы, все. У нас забивают только защитники? Интересно, где нападающие? ... Самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой!» — сказал Джикия.

Вспомнил Джикия и про 2009 год, когда сборная России под руководством Гуса Хиддинка проиграла в Мариборе (0:1) и не смогла выйти на чемпионат мира.

«Видел старые видео, нарезки, читал про удаления, которые были в той игре, — сказал Джикия в интервью пресс-службе РФС. — Это история, которая теперь закончилась, потому что мы победили».

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, напротив, 2009 год не вспоминал. Футболист отметил, что словенцы играли очень жёстко, поскольку выступали дома и при своих болельщиках хотели взять три очка, но сборная России была готова к такому развитию событий.

«Во второй половине второго тайма было непросто, мы перестали выбегать в контратаки... Словения неплохо владела мячом, но мы победили и взяли три очка... Какие эмоции были, когда узнали, что хорваты сыграли вничью? Обрадовались, но расслабляться некогда. Хорошо, что всё зависит от нас, победим в двух матчах — едем в Катар. Давление Марибора? Его не было, мы даже забыли, что наши команды тут неудачно выступали», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Не менее довольны результатом остались и футбольные функционеры. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц считает, что в Словении команда Валерия Карпина по сравнению с матчем со Словакией продемонстрировала совсем другую игру.

«Такое счастье — команда заиграла, показала прекрасный результат. Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное — они играли как команда сегодня», — сказал Хачатурянц в интервью «Спорт-Экспрессу».

Рассуждая о форвардах сборной России, Хачатурянц не стал комментировать отсутствие в составе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, при этом оценил действия в атаке форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Он стал напрягать, выигрывать верховые мячи, игра переместилась. Считаю, что он очень усилил игру», — сказал Хачатурянц «Спорт-Экспрессу».

Самая важная информация прозвучала из уст президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Он заявил журналистам, что контракт с Валерием Карпиным точно будет продлён, поскольку задача минимум — выход в стыковые матчи — выполнена.

«Сегодня у нас все молодцы. Джикия забил через себя, это вообще было что-то из пляжного футбола! Не могу вспомнить вообще голы через себя от нашей сборной. Видимо, Георгий смотрел матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Полностью ли устроила игра? Наверное, нет. Если бы полностью устроила, нам не пришлось бы нервничать до последних минут. Не сказал бы, что это самый яркий матч при моём президентстве в эмоциональном плане, были и другие яркие игры сборной», — сказал Дюков.

При этом глава РФС отметил, что футболисты сборной России получат премиальные только в том случае, если выйдут на чемпионат мира.