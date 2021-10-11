«Везёт тому, кто везёт»: Булыкин и Самедов о флангах сборной России, игре Баринова в защите и черновой работе Бакаева

Проблемы с организацией нападения в сборной России в последнем матче связаны с отсутствием в составе Алексея Миранчука и Александра Головина. Такое мнение в интервью RT высказал экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, Артём Дзюба мог бы пригодиться национальной команде в октябрьских матчах, однако в сложившейся ситуации приходится искать ему замену. В свою очередь, бывший хавбек «Спартака» Александр Самедов похвалил Дмитрия Баринова и Зелимхана Бакаева за объём работы, проделанный в игре со Словакией, и объяснил, почему дебютантов сборной Сергея Терехова и Алексея Сутормина нужно оценивать по игре в обороне, а не по их подключениям в атаку.

Сборная России по футболу не пропустила ни одного мяча и набрала 10 очков в четырёх встречах отборочного турнира к ЧМ-2022 после того, как её возглавил Валерий Карпин. Однако многих болельщиков и экспертов волнует, что команда не только выглядит уязвимо в обороне (за 360 минут соперники нанесли 65 ударов по нашим воротам), но и испытывает колоссальные проблемы с организацией нападения. Перед матчем в Мариборе со Словенией, победа в котором практически гарантирует россиянам минимум участие в стыках, бывшие игроки национальной команды Александр Самедов и Дмитрий Булыкин попробовали разобраться в корнях существующих проблем.

Самедов: «Баринов провёл очень сильный матч в Казани»

— Складывается впечатление, что фланговые защитники в сборной Валерия Карпина выполняют самый большой объём работы, причём порой действуют весьма эффективно и в атаке. Вас удивило, что Сергею Терехову и Алексею Сутормину, которые в начале года были номинально третьими игроками на своих позициях в национальной команде, удалась встреча со Словакией?

— Если рассуждать об их действиях в атаке, то, действительно, оба были одними из лучших, но все почему-то забывают, что в первую очередь ребята — крайние защитники, а не латерали, поэтому их стоит оценивать в первую очередь как игроков обороны.

Тот же Терехов был весьма активен, хорош в отборе, постоянно старался играть на опережение, но иногда пускал соперников за спину. На своей половине у нас возникали определённые проблемы. Подчеркну: разумеется, это вина не только Терехова и Сутормина, однако моментов у наших ворот было предостаточно.

— Не кажется ли вам, что это происходит потому, что сборная порой опускается слишком низко и встречает соперника почти у своей штрафной. Другое дело, что футболисты уверены в себе и почти не паникуют…

— Паниковать стоит, когда против тебя выходит какой-то топовый соперник. Словакия — неплохая команда, но всё же было бы странно, если бы подопечные Карпина сильно нервничали при своих болельщиках. Конечно, волнение присутствовало, всё же мы бьёмся за первое место, и сейчас главное — результат. Ребята сконцентрированы и выкладываются на поле без остатка, хотят побороться до конца за прямой выход на чемпионат мира. Однако в Казани встречались примерно равные по классу команды.

— Почему во всех осенних матчах команда на какое-то время запирается в обороне, особенно после того, как открывает счёт?

— Думаю, пока ещё не все игроки понимают какие-то тактические моменты. Нужно время. Всё же новый тренерский штаб, требования, схема. Хотя результата всё равно пока удаётся добиваться. Вероятно, у некоторых также срабатывает психология: важнее отстоять результат и сохранить ворота в неприкосновенности.

— Дмитрий Баринов в сборной всё чаще исполняет роль центрального защитника. Насколько это решение Карпина выглядит обоснованным?

— Если говорить о встрече со Словакией, то Дима провёл её очень сильно. Что касается моментов, то после перехода на игру в три центральных их стало значительно меньше, но они всё равно были. Надо быть объективными: в пятницу нам повезло, у соперника была достаточно шансов, чтобы как минимум не уступить. Но везёт тому, кто везёт.

— Зелимхан Бакаев проделывает приличный объём работы на поле, однако его сложно назвать тем игроком, который может сделать результат. Почему тренерский штаб доверяет инсайду «Спартака»?

— Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом. Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением. У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот объём черновой работы, который он проделывает, колоссален.

Булыкин: «Такой игрок, как Дзюба, всегда пригодится сборной»

— Болельщики и эксперты остались недовольны игрой команды в атаке в матче со Словакией, но можно ли кого-то из футболистов атакующей группы действительно винить?

— Есть масса причин, почему сборная не забивает и о них можно долго говорить. Естественно, сказывается отсутствие лидеров — Алексея Миранчука и Александра Головина, которые могут вести команду за собой. Кроме того, без сомнения, нападающие могли бы проявлять себя лучше. Наверное, совокупность этих проблем и влияет на отсутствие большого количества моментов и голов. Однако хорошо, что есть результат.

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— Стоит ли винить нападающих, если мяч до них почти не доходит, а в команде отсутствует игрок, способный отдать последний пас?

— В каждой схеме всё же стоит отталкиваться от типа форварда. Естественно, нападающего всегда нужно снабжать мячами. Когда на острие находятся Артём Дзюба, Антон Заболотный или Александр Соболев, это сделать гораздо проще. Они высокорослые и борются за любой навес и прострел — создают больше возможностей для гола. Если же на поле Смолов, то для него необходимо создать пространство, хорошо разыгрывать мяч, а взаимопонимание должно быть на уровне. Фёдору нужны быстрые помощники, которые будут отдавать острые передачи. Кстати, это может делать и Арсен Захарян. На самом деле, ребята умеют забивать, просто пока так складываются матчи.

— Смолов выглядел неубедительно в Казани. Он не забивает уже в семи матчах подряд во всех турнирах, а в последний раз отличился как раз за национальную команду во встрече с Мальтой. Не стоит ли Карпину задуматься о том, чтобы выпустить с первых минут в Мариборе кого-то другого?

— Всё зависит не от предыдущей игры, а от взаимопонимания и готовности исполнителей. Выход того или иного форварда определяется тем, в какой вообще футбол будет играть тренер, и какие защитники будут противостоять нам. Есть много принципов, по которым формируется состав.

— Глава РФС Александр Дюков и журналист Василий Уткин отмечали, что сборной бы очень пригодился Дзюба. Особенно если вспоминать, в какой футбол играла команда во втором тайме со Словакией. Вы разделяете эту точку зрения?

— Артём — качественный футболист. Мы видим, как он играет в «Зените». Главное, чтобы его правильно использовали. Если ему делают хорошие передачи, то он очень много забивает. И даже когда он не отмечается голами, то всё равно приносит много пользы команде: борется, выигрывает верх, сохраняет мяч. Поэтому подобный игрок всегда полезен для сборной. Но его нет, из-за чего нужно использовать тех, кто есть в составе. Хотя с ним игра была бы другая.

— После Евро-2020 многие ратовали за то, чтобы новый тренерский штаб не вызывал Дзюбу в сборную. Почему тогда сейчас все недовольны тем, что футболист сам отказывается играть?

— У нас вообще много недовольных людей, которые всегда выражают свой негатив. И даже когда Дзюба забивает по два-три мяча, его всё равно критикуют. Если это исходит от специалиста, то сопровождается грамотной аргументацией, а на слова обычных хейтеров не стоит обращать внимание. Так или иначе, от любви до ненависти одна игра. Поэтому необходимо всё перебороть и двигаться дальше.

— Тем не менее, правильно ли ведёт себя Артём, отказываясь помочь сборной в тот момент, когда он ей действительно нужен?

— Кто знает, может, у него колено болит или у него микронадрыв какой-то. Вполне возможно, что в последних матчах он на уколах играл. Полной информацией о его состоянии располагают только врачи и тренеры «Зенита». Если Артём говорит, что не может помочь, то я склонен ему верить. Вдруг он действительно психологически или физически не готов.

— Допускаете ли вы, что он отказался поехать в национальную команду из-за отношений с Карпиным?

— Я не знаю, возможно и так. Однако мы можем только догадываться и принимать то, что нам говорят. Можно долго рассуждать, правда это или нет. Главное, в составе его нет, значит, нужно искать замену.