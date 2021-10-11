Игнатьев допустил, что сборная России по футболу может сыграть со Словенией в пять защитников

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Как построить игру команды в предстоящем матче — одному Карпину известно. Возможно, сыграем в пять защитников. Тогда в атаке более активны будут крайние. Дело в нюансах выбора схемы. Можно сделать ставку на любую. Словаки ведь в любом случае больше атаковали даже после перестроений Карпина, а мы могли уповать только на контратаки. Валерий Георгиевич искал варианты выхода из ситуации, чтобы довести встречу до положительного исхода. Со Словенией всё будет иначе. Плюс все помнят стыковой матч в Мариборе в 2009-м. Поэтому России нужна только победа», — сказал Игнатьев в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу выразил мнение, что Карпин оказался в очень тяжёлом положении.