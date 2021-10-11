«Карпин умеет выходить из сложной ситуации»: Игнатьев о кадровых проблемах, качестве игры и прессинге сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин способен решить серьёзные кадровые проблемы в концовке отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев. По его словам, в отсутствие ряда ведущих исполнителей успеха можно добиваться за счёт работоспособности и физических данных. Специалист также предположил, какую схему российский коллектив выберет на встречу со Словенией, объяснил, почему футболисты с трудом реализуют идеи нового штаба, и отметил, что игровой ритм в России и Европе сильно различается.

— Насколько тяжело главному тренеру сборной доносить свои идеи до команды с учётом большого количества травмированных исполнителей?

— Дело даже не совсем в этом. У наставника национальной команды мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За короткий промежуток необходимо определиться с игровой структурой, вооружить футболистов тактически и поднять их уверенность в себе. Конечно, Валерий Карпин оказался в очень тяжёлом положении. Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое, когда жизнь вынуждает бросать в бой вместо подопечного и без того не самой высокой квалификации спортсмена ещё ниже уровнем.

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— Как поступать тренеру при возникновении подобных кадровых проблем?

— В такие моменты приходится задумываться, делать ставку на физическую готовность и стрессоустойчивость футболистов. К тому же у них должно быть стремление продемонстрировать все свои способности и на деле доказать, что их нахождение в сборной неслучайно.

— То есть всё дело в качестве исполнителей, а Карпин — заложник ситуации?

— Объективности ради скажу, что наши футболисты не сильно отличаются от тех, с кем им приходится встречаться. Хотя в матче со Словакией мы убедились, что в ростере соперника собраны более квалифицированные игроки, которые выступают в серьёзных иностранных клубах. Наши же варятся в собственном соку. И не потому, что им так хочется, — жизнь заставляет. У нас есть те же Александр Головин и Алексей Миранчук, почувствовавшие запах зарубежного футбола и понимающие, насколько отличается игровой ритм в Европе и в России, однако они не смогли выйти на поле. По этой причине я совсем не завидую Карпину.

— Учитывая подбор исполнителей, возникает вопрос, насколько оправданна задумка Карпина со стартовым прессингом? Игроки устают после 20 минут такого интенсивного футбола, а потом им приходится исключительно обороняться.

— Сейчас такая тенденция. Чемпионаты мира и другие крупнейшие турниры показывают, насколько мощным оружием является прессинг. Но важно иметь хорошую физическую готовность. А мы уже определились: уровень мастерства у нас невысокий.

— Какой тогда козырь может быть у сборной России?

— Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать. При прессинге как раз необходимо проявлять силу воли и показывать свою физическую готовность. Карпин выбрал этот путь. Он заставляет подопечных отбирать мяч на чужой половине, чтобы соперник совершал ошибки и выбирал неверный вариант для развития собственных атак.

— В таком случае насколько уместны разговоры о качестве игры команды? Ведь Карпину, чтобы привить такой футбол, требуется время.

— Всё это взаимосвязано. Например, мы всегда уверены, что Франция победит условный Люксембург. Почему? Потому что лучше играет. То есть результат является следствием качества футбола. Произошедшее в матче России со Словакией — дело случая. Конечно, нам важно, чтобы команда попала на чемпионат мира. Но как она это сделает, если плохо играет? В таком случае она способна брать верх только случайно, а не на постоянной основе.

— За счёт чего российская команда способна добывать очки на текущем этапе?

— Естественно, благодаря качественным действиям исполнителей. При этом мы чётко понимаем, что победа при плохой игре — это лучше, чем ничего. Порой случается наоборот: показываешь хороший футбол, но не добиваешься успеха. Те же словаки утверждают, что были лучше. Нам же нужно выходить на определённый уровень подготовки отдельно взятых исполнителей, команды и всего нашего футбола.

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— Как сборной лучше построить игру в выездной встрече со Словенией, терять очки в которой никак нельзя?

— Это одному Карпину известно. Возможно, сыграем в пять защитников. Тогда в атаке более активны будут крайние. Дело в нюансах выбора схемы. Можно сделать ставку на любую. Словаки ведь в любом случае больше атаковали даже после перестроений Карпина, а мы могли уповать только на контратаки. Валерий Георгиевич искал варианты выхода из ситуации, чтобы довести встречу до положительного исхода. Со Словенией всё будет иначе. Плюс все помнят стыковой матч в Мариборе в 2009-м. Поэтому России нужна только победа.

— Можно ли сказать, что поединок со Словакией раскрыл Карпина как прагматичного тренера, который готов отойти от изначального плана с целью отстоять результат?

— Не совсем так. Карпин продемонстрировал, что умеет выходить из сложной ситуации, показал себя человеком, понимающим детали и тактические нюансы. Специалистом, который не боится принимать решения. Он чётко спрогнозировал, как нужно действовать для победы. Но если бы Валерий Георгиевич ошибся, мы бы говорили: «Он перестраховался, и ему не хватило смелости». Зато теперь можно назвать его хорошим стратегом.