Карпин: у сборной России есть одна задача — бороться за максимум

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем квалификации чемпионата мира — 2022 со сборной Словении заявил, что его команда не ставит перед собой минимальных задач.
Карпин: у сборной России есть одна задача — бороться за максимум
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«В сборной России нет установки поскорее расставаться с мячом. Со Словакией были проблемы с тем, как мы распоряжались мячом. С Кипром, с Мальтой не было проблем. Задач-минимум у нас не стоит. У нас есть одна задача — бороться за максимум. Не стоит даже думать о том, что мы можем завтра второе место обеспечить. Победа нас устроит. Хотелось бы, чтобы ещё и с хорошей игрой. Я же не буду говорить, что мы хотим выиграть, но играть плохо», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Сутормин заявил, что готов стать капитаном сборной России в матче со Словенией.

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