Сутормин заявил, что готов стать капитаном сборной России в матче со Словенией

Футболист сборной России Алексей Сутормин заявил, что готов надеть капитанскую повязку национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Не могу сказать сейчас про капитанство, установка на матч будет завтра. У нас все игроки готовы быть капитанами. У словенцев хорошая европейская команда. Мы отталкиваемся от своей игры. В нашей команде хорошая домашняя атмосфера, надеюсь, дальше всё будет хорошо продолжаться», — сказал Сутормин на пресс-конференции.

Сборные России и Словении сыграют 11 октября в Мариборе, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Карпин оценил шансы сборной России в матче с командой Словении.