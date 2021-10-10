Сутормин заявил, что готов стать капитаном сборной России в матче со Словенией
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«Не могу сказать сейчас про капитанство, установка на матч будет завтра. У нас все игроки готовы быть капитанами. У словенцев хорошая европейская команда. Мы отталкиваемся от своей игры. В нашей команде хорошая домашняя атмосфера, надеюсь, дальше всё будет хорошо продолжаться», — сказал Сутормин на пресс-конференции.
Сборные России и Словении сыграют 11 октября в Мариборе, начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее Карпин оценил шансы сборной России в матче с командой Словении.