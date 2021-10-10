Карпин оценил шансы сборной России в матче с командой Словении

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил шансы национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Волнение? Про это не надо говорить. У нас нет задачи минимум — гарантировать место в стыковых матчах. Об этом даже думать не надо. Есть ли завтра фаворит? Наверное, их нет. Шансы 50 на 50. Даже при том, что Словения завтра играет дома, как и в 2009 году», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словении.