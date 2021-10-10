Колосков считает, что Карпин не будет кардинально менять стиль игры в матче со Словенией

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении.
Колосков считает, что Карпин не будет кардинально менять стиль игры в матче со Словенией
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«Когда играет наша сборная, ожидаю только победу. У нас не так богат выбор футболистов для того, чтобы что-то менять в игре. Наверное, будут изменения, связанные с травмами и усталостью футболистов», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в игре национальной команды вряд ли что-то кардинально поменяется. Линия обороны, скорее всего, останется прежней. Он считает, что в матче со Словенией место в воротах опять займёт 22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Марибор на матч со Словенией.

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