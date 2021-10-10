Сборная России по футболу прилетела в Марибор на матч со Словенией

Сборная России по футболу прилетела в Марибор на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Прилетели в Марибор 🛬 pic.twitter.com/WOu8RdHEuh — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.