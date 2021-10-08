Автогол Шкриньяра принёс России победу над Словакией в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 24-й минуте. Арсен Захарян грамотно открылся на левом фланге, вошёл в штрафную и прострелил вдоль вратарской, а защитник гостей Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота.

Для россиян эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Подопечные Валерия Карпина набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на автогол Шкриньяра в матче Россия — Словакия.