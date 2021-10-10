Тренер сборной Словении высказался по поводу отсутствия Дзюбы в команде России

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал отсутствие форварда Артёма Дзюбы в команде России в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Отмечу, что в Словении очень рады тому факту, что Дзюба не сыграет в предстоящем матче. Потому что в прошлой игре он доставил нам немало проблем», — цитирует Кека РИА Новости.

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словении.