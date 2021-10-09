Карпин назвал причину слабого прессинга в матче со Словакией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему плохо получалось применять прессинг в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.
Карпин назвал причину слабого прессинга в матче со Словакией
  • AFP
  • © Evgenia Novozhenina

«С Хорватией футболисты тоже видели друг друга первый раз в этой схеме. Это не связано с новой схемой. Захарян с Хорватией прессинговал. Смолов не играл с Хорватией. Бакаев прошёл тот сентябрьский сбор. Это не связано с тем, что они впервые вышли в такой тройке. Это зависит не только от них, но и от опорников. Времени на отработку не было ни в сентябре, ни сейчас. Понятно, что на это нужно много времени. С хорватами концентрация была запредельная, поэтому, возможно, получалось лучше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России обыграла в Казани Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить