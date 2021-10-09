Терехов высказался о своём дебюте за сборную России в 31 год

Защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Узнал на установке за два часа до игры, что буду в основе. Особо никаких эмоций не было. Просто приятно, что тренер доверил сыграть в стартовом составе в таком важном матче. Я уже немолодой игрок, поэтому знаю, как настраиваться. Это была не мечта, а цель, и она достигнута. Когда ты дебютируешь, хочется большего. Теперь нужно ставить новые цели», — сказал Терехов в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, сборная показала не то качество игры, которое бы хотелось всем видеть, но сейчас на первом месте стоит результат.

«На это есть несколько причин, те же потери в составе. Безусловно, мы бы хотели по-другому играть, но отдали инициативу после гола, чего не стоило делать. Однако главное — это три очка», — добавил футболист.

Минувшая встреча стала для 31-летнего Терехова дебютной в составе национальной команды.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.