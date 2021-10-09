Карпин: результатом матча со Словакией довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин: результатом матча со Словакией довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«По результату довольны, по качеству лучше ничего не говорить. Всё было видно на поле и понятно, что меня не может удовлетворять игра. Бывают матчи, когда ничего не получается, особенно в атаке при владении мячом. В таких случаях можно только терпеть. Но по самоотдаче, думаю, нет вопросов. Все бились друг за друга», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил игру дебютантов национальной сборной, хотя и подчеркнул, что нельзя говорить о них в отрыве от всей остальной команды.

«Во втором тайме перевели Баринова в оборону и делали ставку на создание моментов за счёт контратак. Много моментов. Было ли тревожно? Очень. Сейчас главное — восстановление игроков», — добавил специалист.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов назвал заслуженной победу сборной России над Словакией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить