Карпин: результатом матча со Словакией довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«По результату довольны, по качеству лучше ничего не говорить. Всё было видно на поле и понятно, что меня не может удовлетворять игра. Бывают матчи, когда ничего не получается, особенно в атаке при владении мячом. В таких случаях можно только терпеть. Но по самоотдаче, думаю, нет вопросов. Все бились друг за друга», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил игру дебютантов национальной сборной, хотя и подчеркнул, что нельзя говорить о них в отрыве от всей остальной команды.

«Во втором тайме перевели Баринова в оборону и делали ставку на создание моментов за счёт контратак. Много моментов. Было ли тревожно? Очень. Сейчас главное — восстановление игроков», — добавил специалист.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов назвал заслуженной победу сборной России над Словакией.