Сафонов считает заслуженной победу сборной России над Словакией

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Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Сафонов считает заслуженной победу сборной России над Словакией
  • Reuters
  • © Roman Kruchinin

«Прежде всего очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась, и результат — заслуга всех игроков. Думаю, это достаточно заслуженная победа, если говорить о морально-волевых качествах. Основная причина успеха — стремление к победе и то, что все выкладывались на поле. Накануне узнал, что сыграю. Естественно, был рад, ведь последняя игра была на Евро с Данией и очень хотелось вернуться. Атмосфера в раздевалке? Видно, что ребята устали, у всех сводило ноги. Было очень тяжело и морально, и физически. Горд за команду», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не пропустила ни разу под руководством Карпина.

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