Экс-футболист сборной Словакии Дюрица назвал отскоком победу России

Бывший игрок сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поражение от России в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Можно сказать, что Россия отскочила, потому что Словакия была лучше. Нужно было забирать очки, но это футбол... Сборная Карпина, может, и не показывает качественный футбол, но результат есть. И это главное. История не будет спрашивать, как играла Словакия против России», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что российской команде в любом случае нужно менять качество игры, так как футбол от обороны не всегда будет приносить результат.

«Игра России не впечатлила, и этого будет мало на чемпионате мира», — добавил Дюрица.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба болел за Словакию в матче с Россией.