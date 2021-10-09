Кавазашвили предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающих сборной России по футболу в матче квалификации чемпионата мира со Словакией.
Кавазашвили предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией
  • РИА Новости

«Лучше Дзюбы сейчас центрального нападающего нет. Смолов вчера совсем не порадовал. Даже трудно понять, нападающий это или кто? Захарян — и то больше обострял», — цитирует Кавахашвили Sport24.

По его мнению, Смолов не сделал ничего полезного за целый тайм и правильно, что его заменили. Что касается конфликта между главным тренером сборной Валерием Карпиным и форвардом Артёмом Дзюбой, то, как считает эксперт, тренеру и футболисту пора перестать думать о своих личных обидах.

«Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%. Ему наплевать на интересы сборной — лишь бы Карпин потерпел неудачу», — заявил Кавазашвили.

При этом он отметил, что Антона Заболотного даже смешно сравнивать с Дзюбой.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов похвалил Карпина после победы сборной России над Словакией.

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