Ионов — мимо, Головин и Самошников — под вопросом: сборная России несёт потери перед матчами со Словакией и Словенией

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Сергей Стариков
Сборная России по футболу потеряла нескольких игроков перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией. В ближайших встречах тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным точно не сможет рассчитывать на Алексея Ионова, под вопросом остаётся выход на поле Александра Головина, Арсена Захаряна, Ильи Самошникова и Дениса Глушакова. О причинах сложившейся ситуации и о тех, кто способен заменить отсутствующих, — в материале RT.
Ионов — мимо, Головин и Самошников — под вопросом: сборная России несёт потери перед матчами со Словакией и Словенией
  • Полузащитник «Монако» Александр Головин
  • Reuters
  • © ERIC GAILLARD

В октябре сборная России по футболу проведёт два важнейших матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В Казани подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией, а затем померятся силами со Словенией в Мариборе. И к этим встречам команда рискует подойти с серьёзными кадровыми потерями. Только за последние пару дней травмы получили несколько игроков. Причём если Александр Головин, Арсен Захарян, Денис Глушаков и Илья Самошников ещё сохраняют шансы выйти на поле, то об Алексее Ионове такого сказать нельзя.

Полузащитник «Краснодара» не попал в заявку на матч с ЦСКА, а в воскресенье на официальном сайте РФС появилось сообщение, что хавбек не поможет сборной в октябре. Отмечалось, что футболист получил повреждение в расположении клуба, подробности не уточнялись.

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Что касается остальных представителей РПЛ, то все они вышли в стартовых составах своих команд во встречах десятого тура, однако лишь Захарян сумел отыграть все 90 минут. Правда, по окончании противостояния с «Крыльями Советов» он пребывал не в лучшем состоянии. Отвечая на вопрос о своём здоровье, полузащитник «Динамо» заверил, что «всё нормально». Хотя стадион он покинул в фиксирующем ботинке, слегка прихрамывая.

В отличие от него Самошников и Глушаков были вынуждены досрочно уйти с поля. Левый защитник «Рубина» по ходу встречи с «Нижним Новгородом» повредил голеностоп, а на 28-й минуте был заменён на Хвичу Кварацхелию. Хавбек «Химок» отыграл первый тайм, но после перерыва на поле не вышел. Как рассказал депутат Государственной думы Роман Терюшков, 3 октября покинувший пост министра физической культуры и спорта Московской области, причиной также стала травма.

«Сейчас ещё идёт обследование, полноценные результаты ждём к вечеру. К матчу с «Ахматом» он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока всё под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, в преддверии встреч со Словакией и Словенией сборная России рискует остаться без ряда важных исполнителей в каждой из линий. На общем фоне самой малозначительной кажется потеря Глушакова, который не вызывался в национальную команду со времён подготовки к домашнему чемпионату мира. В марте 2018 года он провёл 63 минуты в товарищеском матче против Бразилии, а в контрольной игрой с Францией остался на скамейке.

Кроме того, в центре поля Глушаков явно не был главной опцией. Карпин вряд ли поставил бы его на позицию опорника, а за место центрального полузащитника ему пришлось бы конкурировать с Александром Головиным, Алексеем Миранчуком, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым, так что Денис, скорее всего, мог бы рассчитывать прежде всего на появление со скамейки.

Чего нельзя сказать про оставшихся троих футболистов. Ионов и Захарян выходили в основе в двух матчах под руководством Карпина и играли важнейшую роль на флангах, в нападении и при организации высокого прессинга — аспекта, который новый наставник сборной России ставит во главу угла. Причём особенно в этом плане выделялся хавбек «Краснодара», успевший хорошо ознакомиться с требованиями специалиста во время совместной работы в «Ростове». В плане способности сохранять баланс между нападением и обороной ему нет равных среди отечественных вингеров.

Наверняка Карпин был осведомлён о проблемах со здоровьем у бывшего подопечного. Иначе сложно объяснить, что уже 2 октября появилась новость о приглашении в команду Зелимхана Бакаева. На тот момент ещё не было известно, что Ионов пропустит встречу с ЦСКА и не сможет присоединиться к сборной в октябре. Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно хавбек «Спартака» рассматривается как один из кандидатов на замену Алексею в стартовом составе. В то же время не стоит сбрасывать со счетов Дениса Макарова, фигурировавшего в расширенном списке тренера, а также Алексея Миранчука. В игре с Кипром он уже выходил на позиции правого вингера в схеме 4—3—3 и способен сделать это снова.

Но если компенсировать отсутствие одного флангового нападающего вполне реально, то искать замену обоим может быть проблематично. В ходе выезда в Никосию главному тренеру уже приходилось обходиться без Захаряна и Ионова, но тогда, помимо Миранчука, был доступен Денис Черышев. На данный момент хавбек «Валенсии» восстанавливается от очередной травмы и не может помочь команде. А других явных претендентов на эту позицию нет. Да, при желании слева могут сыграть тот же Бакаев, Рифат Жемалетдинов или Фёдор Смолов, но насколько эффективно — большой вопрос.

Проблемы с составом заставили вспомнить об отказе от приглашения Антона Зиньковского. Хавбек «Крыльев Советов» фигурировал в расширенном списке, но не попал в окончательный. Казалось, что травма Ионова и проблемы со здоровьем Захаряна могут заставить Карпина изменить своё решение, но пока этого не случилось.

«С Валерием Георгиевичем не разговаривал, да и после игры с «Динамо» никакой беседы не было. Если понадоблюсь, то тренер или его помощники свяжутся со мной. Про вызов Зелимхана Бакаева слышал. Здорово, что он в сборной. Поймите, лишь тренер принимает решение, кого нужно вызвать. Надеюсь, моё время придёт», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Что касается возможной потери Самошникова, тут ситуация патовая. На данный момент в составе сборной России значатся лишь всего лишь три профильных фланговых защитника. Помимо футболиста «Рубина», речь идёт о Сергее Терехове и Арсене Адамове, в спешном порядке вызванном из «Урала» на подмену Илье. Да, слева также может сыграть Фёдор Кудряшов, а справа — Алексей Сутормин, но выбор более чем скудный.

В связи с этим возможную потерю Самошникова можно назвать одной из самых болезненных для Карпина. После того как Марио Фернандес завершил выступления за сборную, качественные латерали в России оказались в большом дефиците, а с травмой Вячеслава Караваева ситуация обострилась до предела. И отсутствие возможности использовать футболиста, способного закрыть как левую, так и правую бровки, может заставить тренера задуматься о смене тактики.

Уже точно известно, что Самошников пропустит начало подготовительного сбора национальной команды, а присоединиться к ней сможет не раньше 7 октября — за сутки до матча со Словакией.

«В матче с «Нижним Новгородом» Илья получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — приводит пресс-служба РФС слова старшего врача сборной Владимира Хайтина.

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На данный момент самой логичной заменой Самошникову видится Терехов. Защитник «Сочи» на высоком уровне провёл первую треть чемпионата России, а в последнем туре стал автором победного гола в ворота действующего чемпиона страны — «Зенита». Правда, не стоит исключать, что тренерский штаб отдаст предпочтение более заточенному на оборону Кудряшову. Всё же у словаков справа действует реактивный Роберт Мак, а у словенцев и зачастую располагается их лидер — Йосип Иличич из «Аталанты», сдерживание которых может стать первоочередной задачей.

Что касается Адамова, то он хоть и имеет опыт выступлений на левом фланге обороны, назвать его полноценной заменой Самошникову нельзя — хотя бы по той причине, что в половине матчей сезона он исполнял роль одного из трёх центральных защитников. Несомненно, его присутствие добавит глубины составу сборной России, однако всерьёз рассчитывать на его выход в основе вряд ли стоит.

На первый взгляд положение сборной России уже можно считать крайне тяжёлым, однако в ближайшие несколько суток оно может стать ещё более незавидным. В очередном туре чемпионата Франции повреждение получил Александр Головин. Хавбек «Монако» вышел в основе во встрече с «Бордо» и успел отметиться голом и результативной передачей, пока не покинул поле из-за повреждения.

«У него снова повторилась травма паха, такая же, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшие два дня туда точно», — сказал «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Александр Клюев.

В связи с этим тренерский штаб национальной команды принял решение перестраховаться и вызвать полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. В понедельник с утра он прибыл в расположение сборной в Новогорске.

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