49 ударов по воротам, сейвы Сафонова и неназначенный пенальти: как ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в десятом туре РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» не выявили победителя в десятом туре чемпионата России по футболу. Команды суммарно нанесли 49 ударов по воротам, но так и не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Встреча на «ВЭБ Арене» запомнилась ярким выступлением голкиперов Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова, которые на двоих оформили 14 сейвов. А в концовке матча главный арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

За последние годы противостояние ЦСКА и «Краснодара» стало не менее принципиальным и статусным, чем большинство московских дерби. Команды входят в элиту российского клубного футбола и на постоянной основе соперничают за места в еврокубках. Однако на этот раз матч представлялся особенно интригующим, поскольку на тренерских мостиках клубов находились не просто бывшие легенды армейцев, но братья — Алексей и Василий Березуцкие. Первый уже более трёх месяцев возглавляет красно-синих, а второй стал гораздо активнее вести себя на бровке в отсутствие главного тренера Виктора Гончаренко, отстранённого за оскорбление судьи в игре с «Ахматом». При этом исполнять обязанности наставника был назначен Александр Ермакович.

Что касается составов, то оба наставника ограничились минимальными изменениями в сравнении с предыдущими встречами. Но если у ЦСКА в основу вернулся отбывший дисквалификацию Антон Заболотный, то у «Краснодара», наоборот, не смогли сыграть получившие красные карточки в предыдущем туре Урош Спаич и Александр Черников. Тренерский штаб гостей ограничился заменами по позиции, выпустив в центр обороны Дмитрия Сорокина, а в опорную зону Юрия Газинского.

Возможно, именно эти потери стали причиной того, что в первом тайме хозяева были острее у чужих ворот и гораздо чаще находили свободные зоны в обороне гостей. Да, это идёт вразрез с голой статистикой ударов по воротам, согласно которой «Краснодар» более чем в два раза превзошёл ЦСКА (13:6), но в этом случае необходимо смотреть глубже. За 45 минут «быки» ни разу не потревожили Игоря Акинфеева, восемь их попыток были заблокированы, а настоящую опасность для ворот представляли разве что «выстрелы» Реми Кабеллы в ближний угол и Джона Кордобы — в дальний. Колумбийский форвард прорвался по левому полуфлангу, но не смог точно пробить с неудобной, левой ноги.

ЦСКА же старался гораздо бережнее относиться к своим моментам и по максимуму нагружать Матвея Сафонова. Четыре из шести ударов достигли цели и стали не самым простым испытанием для голкипера сборной России. При этом в основном опасность исходила с левого фланга, где Кристиан Рамирес вчистую проигрывал мини-дуэль Чидере Эджуке. Сначала эквадорец махнул мимо мяча и позволил поперечной передаче добраться до адресата, а затем не стал выдёргиваться на вингера. В обоих случаях нигериец был близок к тому, чтобы открыть счёт, но ему не хватило везения.

Не обошлось и без спорных эпизодов. Так, за первую половину главный арбитр Владимир Москалёв предъявил лишь одну жёлтую карточку, но назвать его вердикт однозначным довольно сложно. Обычно за симуляцию наказывают футболистов, которые пытаются выпросить пенальти или опасный штрафной в непосредственной близости от ворот противника, но Иван Обляков получил «горчичник» за падение в центре поля. Причём армеец особо и не настаивал на назначении стандарта, но судья всё равно счёл нужным вынести ему предупреждение.

Наверняка и присутствовавший в VIP-ложе Виктор Гончаренко, и наблюдавший за игрой с трибун Сергей Галицкий не были довольны выступлением «Краснодара» в первом тайме. Демонстрируемый гостями футбол вряд ли соответствовал требованиям владельца клуба, поэтому в перерыве напрашивались если не изменения в составе, то, как минимум, серьёзный разговор с футболистами. И есть все основания полагать, что он состоялся. На второй тайм «быки» вышли более мотивированными, сходу забрали мяч под свой контроль и стали оказывать постоянное давление на ворота Акинфеева. Опасно пробил Тонни де Вильена, неожиданное для соперника открывание в штрафную совершил Гжегож Крыховяк, но голкипер хозяев стоял стеной.

То же можно сказать и о Сафонове, который не остался без работы даже в условиях тотального преимущества своего коллектива. Контратаки и стандартные положения в исполнении ЦСКА таили огромную опасность. Сначала Заболотный пробил головой после подачи Эджуке с фланга, а затем после скидки Антона чуть было не отличился Бахтиёр Зайнутдинов. Однако голкипер гостей был начеку, записав на свой счёт два отличных сейва. Особенно эффектным получился второй из них, когда Матвей проявил чудеса реакции и парировал «выстрел» с пары метров.

Вторая половина тайма больше напоминала качели. Мяч окончательно перестал задерживаться в центре поля, а игра поочерёдно шла то у одной, то у другой штрафной. Шансы отличиться имела как одна, так и другая команда. Штанги на прочность проверили Крыховяк и Эджуке, опасно били Классон и Заболотный, но в итоге Акинфеев и Сафонов всё же отстояли на «ноль». И это более чем удивительно, учитывая тот факт, что за весь матч было нанесено 49 ударов по воротам — рекордный показатель в матчах РПЛ с 2009 года (правда, в створ пришлись только 14 из них).

Однако подопечные Гончаренко могли быть недовольны не только собственной реализацией, но и трактовкой эпизода в штрафной оппонента в компенсированное время. На 92-й минуте Игорь Дивеев в борьбе с Виктором Классоном несколько раз коснулся мяча предплечьем, что могло быть достаточным основанием для назначения 11-метрового. Да, в своё оправдание защитник ЦСКА может сказать, что не пытался сыграть рукой, а лишь машинально выставил её в направлении соперника, но факт остаётся фактом. Однако Москалёв совместно с видеоассистентом не зафиксировали нарушения правил.

ЦСКА и «Краснодар» в третий раз за последние два года не смогли выявить победителя и сохранили за собой пятое и четвёртое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. На счету коллективов по 17 очков — столько же у «Локомотива», имеющего матч в запасе. Выше расположились «Динамо» (19 баллов в 10 играх) и действующий чемпион России — «Зенит». В активе петербуржцев значится 23 очка и игра в запасе.