Березуцкий надеется, что Эджуке продолжит прибавлять в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил прогресс нападающего команды Чидера Эджуке.

«Чиди действительно прибавляет во многих компонентах. В частности, он стал гораздо лучше взаимодействовать с Иваном Обляковым, с Антоном Заболотным, с другими игроками», — цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Он также отметил, что Эджуке прибавил в оборонительных моментах. Березуцкий считает, что в футболе не имеет смыла, что было вчера. Нет гарантии, что следующий матч будет таким же удачным, как предыдущий.

«Очень надеюсь, что Чиди продолжит развиваться и будет чаще радовать нас голами и результативными передачами», — добавил тренер.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Эджуке принял участие в девяти матчах ЦСКА, в которых забил два мяча.

Ранее Березуцкий рассказал, что нужно ЦСКА для улучшения результатов в РПЛ.