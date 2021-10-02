Березуцкий надеется, что Эджуке продолжит прибавлять в ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил прогресс нападающего команды Чидера Эджуке.
Березуцкий надеется, что Эджуке продолжит прибавлять в ЦСКА
  • РИА Новости

«Чиди действительно прибавляет во многих компонентах. В частности, он стал гораздо лучше взаимодействовать с Иваном Обляковым, с Антоном Заболотным, с другими игроками», — цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Он также отметил, что Эджуке прибавил в оборонительных моментах. Березуцкий считает, что в футболе не имеет смыла, что было вчера. Нет гарантии, что следующий матч будет таким же удачным, как предыдущий.

«Очень надеюсь, что Чиди продолжит развиваться и будет чаще радовать нас голами и результативными передачами», — добавил тренер.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Эджуке принял участие в девяти матчах ЦСКА, в которых забил два мяча.

Ранее Березуцкий рассказал, что нужно ЦСКА для улучшения результатов в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить