Березуцкий рассказал, что нужно ЦСКА для улучшения результатов в РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что футболистам армейской команды нужно обрести стабильность в чемпионате России по футболу.
Березуцкий рассказал, что нужно ЦСКА для улучшения результатов в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворён на данный момент», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

По словам Березуцкого, больше всего его разочаровали глупые ошибки тренерского штаба и игроков ЦСКА на стартовом отрезке чемпионата.

«Разумеется, от них никто не застрахован. Результат придёт, когда мы будем реже допускать такие оплошности и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча», — сказал тренер.

ЦСКА с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 октября армейский клуб примет в рамках десятого тура «Краснодар».

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Георгий Щенников начал тренироваться в общей группе.

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