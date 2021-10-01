Защитник ЦСКА Щенников приступил к тренировкам в общей группе

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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников начал тренироваться в общей группе.
Защитник ЦСКА Щенников приступил к тренировкам в общей группе
  • © pfc-cska.com

Как сообщает пресс-служба армейской команды, бразильский защитник Бруно Фукс уже не испытывает проблем с мышцами. Хердур Магнуссон вернулся в расположение команды для прохождения финальной стадии восстановления.

Напомним, что исландский защитник перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

ЦСКА с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая лидирующему «Зениту» семь очков. Московская команда в десятом туре РПЛ примет «Краснодар» 2 октября.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе избежал серьёзной травмы в матче группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

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