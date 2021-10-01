Защитник ЦСКА Щенников приступил к тренировкам в общей группе
- © pfc-cska.com
Как сообщает пресс-служба армейской команды, бразильский защитник Бруно Фукс уже не испытывает проблем с мышцами. Хердур Магнуссон вернулся в расположение команды для прохождения финальной стадии восстановления.
Щенников работает в общей группе, Бруно уже не испытывает проблем с мышцами, а Хёрдур вернулся в Москву для финального этапа восстановления!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 1, 2021
👇https://t.co/jEOPAPEfxCpic.twitter.com/Tzq6l9mrGW
Напомним, что исландский защитник перенёс операцию на ахилловом сухожилии.
ЦСКА с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая лидирующему «Зениту» семь очков. Московская команда в десятом туре РПЛ примет «Краснодар» 2 октября.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе избежал серьёзной травмы в матче группового этапа Лиги Европы с «Наполи».