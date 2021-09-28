Курьёзный гол Зайнутдинова, победа «Краснодара» вдевятером и достижение Дзюбы: чем запомнился девятый тур РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря стараниям Артёма Дзюбы. Нападающий заработал пенальти, а также забил 140-й мяч в чемпионате России. «Краснодар» набрал три очка в южном дерби с «Сочи», несмотря на два удаления. «Спартак» отомстил «Уфе» за домашний разгром пятимесячной давности, а курьёзный гол Бактиёра Зайнутдинова помог ЦСКА одолеть «Нижний Новгород». Чем запомнился девятый тур РПЛ — в материале RT.

Спасение «Зенита» в Санкт-Петербурге

Действующий чемпион страны «Зенит» едва не оступился в противостоянии с вернувшимися в РПЛ «Крыльями Советов». Самарцы хотя и вынуждены были большую часть встречи обороняться, при первой возможности организовывали быстрые контратаки, с которыми соперник далеко не всегда успевал справляться. Вдобавок едва ли не первая из них закончилась голом. На 14-й минуте Станислав Крицюк не справился с выстрелом Антона Зиньковского из-за пределов штрафной.

Возможно, действовавшие с завидной самоотдачей гости сумели бы увезти очки из Северной столицы, если бы не Артём Дзюба. Нападающий, отказавшийся от вызова в сборную из-за недостаточной формы, показал, что постепенно набирает кондиции. В матче предыдущего тура с «Рубином» он оформил дубль, а в субботу забил и заработал пенальти. Попутно ему со 140 голами удалось выйти на чистое второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России в истории. Теперь воспитанник «Спартака» на три удара отстаёт только от Олега Веретенникова.

Правда, оба результативных действия форварда получились спорными. В первом случае он оттолкнул от себя Никиту Чернова и нанёс точный удар головой, а во втором упал после минимального касания со стороны Александра Солдатенкова. Алексей Сутормин одиннадцатиметровый реализовал и принёс петербуржцам волевую победу. Впрочем, и у хозяев возникли вопросы к Виталию Мешкову, ведь незадолго до гола Зиньковского всё тот же Чернов сбил в собственной штрафной Малкома. Но рефери, посовещавшись с коллегами на VAR, указал на центр.

Судейский скандал в Краснодаре

А южное дерби «Краснодар» — «Сочи» вовсе завершилось громким судейским скандалом. Главный арбитр Игорь Панин удалил сразу двух футболистов «быков» Уроша Спаича и Александра Черникова. Сербу он поменял жёлтую карточку на красную после просмотра VAR, увидев в его действиях фол последней надежды. А россиянину показал второй «горчичник» за довольно спорное нарушение правил.

Но даже в неполном составе подопечные Виктора Гончаренко легко разгромили оппонента, отправив в ворота Сослана Джанаева три безответных мяча. Молодой воспитанник клуба Эдуард Сперцян открыл счёт уже на третьей минуте и заработал пенальти. Реми Кабелла отличился во втором матче чемпионата подряд. А Гжегож Крыховяк забил дебютный мяч в составе новой команды в РПЛ. Таким образом, южане одержали третью победу в четырёх последних турах национального первенства.

Однако это не спасло бригаду арбитров от гнева руководства «Краснодара». Генеральный директор Владимир Хашиг обвинил работавшего на VAR Владислава Безбородова в давлении на «молодого судью» Панина, а также назвал «Сочи» «командой из Санкт-Петерубрга». В ответ руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц посоветовал южанам «воздержаться от эмоциональных заявлений».

Третья победа «Динамо» за восемь дней

Великолепный ход в последнее время набрало и «Динамо». За восемь дней подопечные Сандро Шварца одержали три победы во всех турнирах с общим счётом 9:0. И если разгром одноклубников из Ставрополя в Кубке России скорее стоит воспринимать как данность, то шесть очков в противостоянии с прямыми конкурентами по борьбе за путёвки в еврокубки «Сочи» и «Рубином» продемонстрировали силу команды и помогли ей подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ.

В воскресенье казанцы на выезде ничего не смогли противопоставить бело-голубым. Хозяева выглядели намного лучше физически готовыми и показывали совершенно иные скорости, с которыми гости не справились. Как результат — уверенная победа москвичей (2:0). Примечательно, что оба мяча столичного коллектива были забиты головой.

Дополнительным бонусом для «Динамо» стало окончание одной неприятной серии. Бело-голубые впервые почти за девять лет обыграли «Рубин» в домашних стенах. В последний раз им это удавалось сделать ещё в декабре 2012-го, когда бело-голубые разгромили оппонента под руководством Дэна Петреску.

Месть «Спартака» Газизову

Набрать три очка в отчётном туре удалось и другому столичному коллективу — «Спартаку». Впрочем, красно-белые не имели права допускать осечку в домашнем противостоянии с «Уфой». Во-первых, меньше недели назад они уступили в дерби ЦСКА. Во-вторых, матчи с башкортостанцами приобрели особую принципиальность после увольнения из московского клуба спустя пять месяцев с момента назначения генерального директора Шамиля Газизова. Функционер до сих пор продолжает судиться с грандом за выплату выходного пособия. Причём в первом матче со «Спартаком» после возвращения руководителя в «Уфу» аутсайдер сенсационно разгромил соперника на «Открытие-Арене» — 3:0.

На этот раз подопечным Руя Витории легко удалось взять реванш. Гости хотя и владели мячом чуть больше времени (52% на 48%), практически не угрожали воротам Александра Максименко. В их активе лишь два удара в створ. Абсолютно незаметен оказался и лучший бомбардир РПЛ на данный момент Гамид Агаларов. Форвард не сумел отличиться и прервал пятиматчевую результативную серию в национальном первенстве.

«Спартак» же забил два мяча уже по прошествии первого получаса противостояния. На третьей минуте счёт открыл Эсекьель Понсе. С четырьмя точными выстрелами аргентинец закрепился на вершине командной гонки снайперов. А затем Квинси Промес отметился 71-м голом в составе красно-белых.

Успех Березуцкого в дуэли молодых тренеров

А противостояние «Нижнего Новгорода» и ЦСКА вызывало интерес тренерской дуэлью. В понедельник впервые в карьере пересеклись пути двух молодых специалистов Александра Кержакова и Алексея Березуцкого, которые немало времени провели вместе в сборной России. И если армейца пока чаще критикуют, то его визави сделал из своей команды настоящую «грозу авторитетов». В текущем розыгрыше Премьер-лиги новичок элитного дивизиона уже обыграл «Сочи», «Спартак» и «Динамо».

Однако отобрать очки у ещё одного маститого оппонента в домашних стенах не удалось. Красно-синие на классе одержали третью победу подряд во всех турнирах, забив по мячу в каждом из таймов. Особенно стоит отметить гол Бактиёра Зайнутдинова, ведь хавбек из Казахстана замкнул подачу Чидеры Эджуке с левого фланга пятой точкой. После перерыва же чужие ворота поразил Ильзат Ахметов, который заработал пенальти и сам реализовал его.

Единственной ложкой дёгтя для москвичей стала травма Эджуке в концовке поединка. Нигериец не смог продолжить игру и попросил замену. Однако Березуцкий заверил, что у его подопечного, вероятно, просто свело ногу, и о серьёзном повреждении речи не идёт.