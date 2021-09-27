Тренер «Зенита» рассказал о специальной программе для тренировок Дзюбы

Тренер санкт-петербургского «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал, что форвард команды Артём Дзюба тренируется по специальной программе.

«Каждый год футболист становится на год старше. И здесь нужно понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30, — это не одно и то же. Так что, конечно, ему надо больше работать. Вместе с тем ему нужно больше отдыхать, организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок. Здесь всё ещё зависит от желания игрока. Взять, к примеру, Буффона, который на десять лет старше Дзюбы. Он решил перейти в «Парму», чтобы получить шанс выступить на чемпионате мира в Катаре. Это невероятно. У Джанлуиджи есть цель. Артём тоже должен поставить перед собой цель — в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех», — цитирует Сканавино Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл девять матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не обращались в РФС для оценки пенальти на Дзюбе.